Rubano un furgone ma sono subito pizzicati

Marano Vicentino – Era stato appena rubato in una autocarrozzeria di Marano Vicentino, ma non è andato lontano. Parliamo di un furgone Citroen Jumpy, come dicevamo oggetto di un furto perpetrato poco prima, ed intercettato durante la notte, sulla Via Maranese, da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Schio, che stavano espletando un servizio perlustrativo.

I militari dell’Arma si sono così posti all’inseguimento del mezzo, poi abbandonato in aperta campagna da due individui che si sono dileguati a piedi facendo perdere le proprie tracce. I successivi accertamenti hanno consentito di trovare all’interno del furgone vari arnesi da scasso e utensili da lavoro, recuperati e posti sotto sequestro. Il veicolo è stato restituito al suo proprietario, al termine dei rilievi tecnici effettuati dai carabinieri assieme ad altre attività investigative, con le quali si cercherà di risalire agli autori del furto, forse commesso per poter metterne a segno altri.