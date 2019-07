Ruba il profumo al centro commerciale

Torri di Quartesolo – I carabinieri della stazione di Camisano Vicentino, nella serata del 28 luglio 2019, hanno denunciato a piede libero per furto aggravato, nelle sere scorse,un uomo di 45 anni, M.K., di nazionalità georgiana, senza fissa dimora in Italia.

L’uomo è stato sorpreso da alcune dipendenti del negozio Tigotà, nel centro commerciale Le Piramidi, subito dopo aver sottratto una confezione di profumo da uomo, del valore di 82 euro. Al loro arrivo i carabinieri lo hanno perquisito, trovando la refurtiva che veniva restituita.

Sempre per quanto riguarda il controllo del territorio da parte dei carabinieri, c’è da segnalare che due persone sono state denunciate perché guidavano la prima in stato di ebbrezza alcolica e la seconda sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Denunciate anche altre due persone per detenzione di stupefacenti.

A pizzicarle sono stati i militari del Radiomobile di Vicenza e quelli della stazione di Barbarano Mossano, durante un mirato servizio di contrasto ai reati contro il patrimonio e alla diffusione degli stupefacenti.