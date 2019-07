Rosà, scontro fra due auto. Tre feriti

Rosà – Incidente stradale con feriti nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, sulla strada statale 47, nei pressi di un sottopasso, nel territorio comunale di Rosà. Si è trattato di uno scontro fra due auto e, nello schianto, sono rimaste ferite tre persone.

Tutti e tre sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferiti in ospedale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, arrivati da Bassano, che hanno messo in sicurezza i veicoli mentre venivano assistiti i feriti, che sono un uomo del posto, che viaggiava a bordo di un fuoristrada e una coppia svedese a bordo di un piccolo suv.

Sono tutti riusciti a venire fuori autonomamente dai veicoli. La circolazione è rimasta bloccata in entrambi in sensi durante le operazioni di soccorso e i rilievi dell’incidente. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale.