Quattro feriti per un fuori strada in A4

Vicenza – Incidente stradale nelle prime ore del pomeriggio di oggi, lungo l’autostrada A4. E’ successo poco dopo le 13.30 tra i caselli di Vicenza ovest e Montecchio Maggiore dove un’auto è uscita di strada, facendo tutto da sola, ovvero senza che vi siano altri veicoli coinvolti. L’auto è poi finita rovesciata finita nel fossato che costeggia la corsia di emergenza.

Quattro persone sono rimaste ferite, e tra di esse ci sono due minorenni. Per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco, arrivati da Vicenza con due squadre, che hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto, non senza difficoltà, una donna che era rimasta incastrata all’interno dell’auto, targata Canton Ticino.

Venuti fuori da soli dall’auto, invece l’autista e due ragazzine. La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem 118, come anche le due minori e l’uomo e trasferiti in ospedale. Sul posto anche la polizia stradale ed il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.