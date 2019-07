Schio, c’è il concorso per la polizia locale

Schio – Il Consorzio di polizia locale Alto Vicentino, con sede a Schio, ha bandito un concorso per l’assunzione due agenti. Le domande potranno essere presentate entro le 12 di lunedì 26 agosto 2019, secondo le modalità indicate nel bando pubblicato nel sito del consorzio. Il corso formativo, con frequenza obbligatoria, si terrà nei giorni feriali dal 9 settembre al 4 di ottobre, dalle 19 alle 21,, per un totale di 40 ore.

Le lezioni avranno luogo presso la sala Meeting Box, piano terra del Faber Box di Schio, in via Tito Livio 25, e verteranno sulle seguenti materie: codice della strada, codice penale e procedura penale, infortunistica stradale, commercio, edilizia, ambiente, diritto amministrativo e costituzionale. A conclusione del corso ci saranno le prove d’esame: l’8 ottobre le prove scritte, una teorica ed una pratica; il 15 e il 16 ottobre, prova orale e prove di lingua inglese ed informatica.

Coloro che supereranno le prove d’esame, saranno inseriti in una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, alla quale potranno accedere anche il consorzio Nordest Vicentino, di Thiene, e tutti i comuni convenzionati con entrambi i consorzi.

Questi i principali compiti dell’agente di polizia locale: