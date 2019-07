Pizzicato con l’hashish. Nei guai per spaccio

Schio – Nella giornata di ieri i carabinieri di Schio, come ormai fanno da tempo, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio, con la presenza di numerose pattuglie e una unità cinofila, a contrasto delle attività di spaccio di stupefacenti. Il risultato è stato la denuncia di un giovane, di 24 anni, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il 24enne denunciato è un padovano, T.D., con precedenti, presso la cui abitazione sono stati trovati poco meno di 25 grammi di hashish e materiale idoneo al confezionamento. Sono stati anche acquisiti gravi e concordanti indizi di colpevolezza in ordine alla cessione a terzi della sostanza. Il controllo è stato effettuato dopo numerosi servizi di osservazione da parte dei carabinieri.

Da segnalare che nella stessa operazione di controllo del territorio è stati denunciato anche un’altro giovane, D.V., nato in Serbia, di 23 anni, anche lui pregiudicato. Per lui la denuncia è stata di detenzione abusiva di armi dato che in casa sua è stato trovato uno storditore elettrico funzionante. Infine, quattro persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti.