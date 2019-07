Più facile l’accesso al credito per le start up

Venezia – La giunta regionale ha approvato oggi, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato, un accordo integrativo per il potenziamento delle garanzie per l’espansione al credito alle imprese che prevede l’attivazione della “Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli” e l’aumento della dotazione finanziaria della sezione pari a 15 milioni di euro.

Il provvedimento andrà a favore, in particolare, dell’imprenditoriale giovanile e delle start up. “Confido in una rapida approvazione da parte del consiglio regionale – ha commentato Marcato – perché stiamo parlando di cifre importanti per l’economia veneta: con l’aumento di 15 milioni di euro dell’accordo previsto con banche e Confidi, favoriremo lo sprigionarsi di mezzo miliardo di euro di finanziamenti alle imprese. Una risposta concreta soprattutto in tema di giovani cervelli in fuga”.

Il provvedimento fa seguito al decreto con il quale, il 12 febbraio scorso, il ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’Economia, ha approvato le nuove disposizioni operative per l’accesso al Fondo centrale di garanzia. Queste consentono una differente copertura dei finanziamenti collegata al livello di rating associato all’impresa beneficiaria; ciò significa che il fondo concede una maggiore copertura alle imprese con più difficoltà di accesso al credito.

La riforma, inoltre, consente alle Regioni che intendano costituire o abbiamo già istituito una propria sezione speciale nell’ambito del Fondo, di prevedere le tipologie di intervento che intendono utilizzare nell’ambito di quelle ammesse dalle disposizioni statali, nonché i relativi livelli di copertura.

Le nuove disposizioni operative sono entrate in vigore il 15 marzo 2019 e si applicano alle richieste di ammissione alla garanzia del fondo a partire da questa data e, in caso di Sezione speciale regionale, soltanto dopo che la Regione interessata abbia provveduto al recepimento.

“La Regione del Veneto – precisa l’assessore Marcato – aveva già sottoscritto con un primo accordo con i ministeri per l’apertura della propria Sezione speciale presso il Fondo centrale di garanzia gestito dal Mise. In virtù di questo primo accordo, la Regione, mediante un primo apporto di proprie risorse, ha reso possibile l’innalzamento della copertura delle garanzie Mise alle piccole e medie imprese venete fino al 70%, nel caso delle garanzie dirette alle banche e fino al 90% nel caso delle riassicurazioni su garanzie Confidi”.

L’ulteriore accordo che si potrà andare a siglare una volta che la commissione avrà definitivamente approvato la proposta della giunta, consentirà di creare un nuovo strumento come la garanzia di portafoglio e di rafforzare ulteriormente gli interventi di innalzamento di copertura già attivati.