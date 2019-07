“Orfeo ed Euridice” di Gluck a Operaestate

Bassano del Grappa – Va in scena il 14 luglio alle 21.20 al Teatro al Castello “Tito Gobbi” di Bassano del Grappa, nell’ambito del festival Operaestate, “Orfeo ed Euridice, capolavoro di Gluck che è anche l’opera che nel Settecento rivoluzionò il teatro musicale, con l’Orchestra di Padova e del Veneto diretta dal maestro Marco Angius.

“Acclamato fin dalla prima viennese del 1762 – si legge nella presentazione -, Orfeo ed Euridice è un’opera capace di conquistare anche il pubblico di oggi, sia per la vicenda, ovvero la sfortunata storia d’amore tra Orfeo e Euridice, che per la partitura, che sintetizza diverse tradizioni musicali europee, e infine anche per il libretto, che esalta l’umanità dei protagonisti e la forza del loro sentimento”.

“Questa nuova produzione si ispira proprio all’originale di Gluck, ma non dimentica la sua importanza nella storia della musica europea, e i numerosi rimaneggiamenti subìti, o le partiture ad essa ispirate. È per questo che Angius sostituisce l’ouverture originale dell’Orfeo con l’Orpheus di Berlioz, datato 1859. Inoltre sorprende il pubblico con un brano molto contemporaneo: la seconda Sequenza di Berio (1963), grande estimatore dell’Orfeo monteverdiano, scelta per rappresentare l’infallibile arpa di Orfeo che fallisce, davanti a un miracolo che forse non avverrà mai (il ritorno di Euridice in vita)”.

“Quando Orfeo tenta di suicidarsi di fronte alla seconda morte di Euridice – spiega Angius – fermato in extremis da un Amore sornione e manipolatore, ci sembra d’intravvedere la crisi in cui piomba l’arte. Ho così immaginato che Orfeo provi a riaccordare ancora una volta la sua arpa magica, con cui aveva ammansito le belve infernali, ma che lo strumento s’inceppi”.

Gli innesti da altre opere non erano una novità nemmeno all’epoca, data la brevità dell’Orfeo ed Euridice (circa 90 minuti): ed ecco quindi inserirsi (subito dopo la prima scena del secondo atto, quando Orfeo trionfa sugli spiriti infernali grazie alla sua arte canora) anche la nota Danza delle Furie del balletto Don Juan (1761), eseguita dalla Compagnia Lubbert Das diretta da Nicoletta Cabassi.

Il cast della serata vedrà nel ruolo di Orfeo Laura Polverelli, uno dei mezzosoprani più acclamati della sua generazione, affiancata da Michela Antenucci (Euridice) e dalla giovanissima Veronica Granatiero (Amore), mentre il coro Iris Ensemble sarà preparato da Marina Malavasi.