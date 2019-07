Nuova guida alla Cgil di Montecchio

Montecchio Maggiore – E’ Stefano Garbin, 53 anni di Vicenza, il nuovo responsabile della Camera del lavoro della Cgil di Montecchio Maggiore-Alte Ceccato, la cui sede è in via Volta. Garbin proviene dal settore bancario: dopo un’esperienza sindacale in Fisac (lavoratori del settore bancario assicurativo della Cgil) dal 2017 è in segretaria Filctem.

Garbin è stato confermato questa mattina dall’assemblea della Camera del lavoro di Montecchio. Rileva Morgan Prebianca, che lascia per somma di incarichi, dopo essere stato eletto qualche mese fa segretario generale della Fiom Cgil di Vicenza.

Nel periodo in cui Prebianca ha guidato la Cgil di zona, le iniziative più importanti hanno riguardato la difesa della Ceccato, azienda storica del territorio e la battaglia per l’informazione e contro l’inquinamento da Pfas.

Garbin, che ha affiancato Prebianca in alcune fasi, sottolinea come sia importante la presenza sul territorio della Cgil, sia con le categorie sia con i servizi per pensionati e lavoratori e famiglie.