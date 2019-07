Muore operaio schiacciato da una trave

Valdagno – Ennesima tragedia sul lavoro, questa mattina, nel vicentino. E’ avvenuta a Valdagno, in un’azienda metalmeccanica, la G.P. di Pazzon, situata nella zona industriale, in via Gasdotto. A perdere la vita è stato un operaio di 57 anni, Maurizio Bovo, schiacciato da una trave d’acciaio.

Subito soccorso dai colleghi di lavoro, le condizioni dell’uomo sono subito parse disperate, tanto che all’arrivo, pur tempestivo, di una ambulanza del Suem 118 era ormai troppo tardi ed il personale sanitario non ha potuto far altro che certificare il decesso dell’operaio.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri ed i tecnici dello Spisal che dovranno ora chiarire la dinamica del tragico incidente. Sequestrato anche il macchinario che stava manovrando l’operaio.