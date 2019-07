Montecchio, anziana si ribalta con l’auto

Montecchio Maggiore – Poco dopo le 10 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Duomo, a Montecchio Maggiore, per soccorrere una signora anziana rimasta ferita dopo essersi rovesciatesi su un fianco con l’auto. L’anziana era alla guida della vettura, e ne aveva perso il controllo. I pompieri sono arrivati dal distaccamento di Arzignano ed hanno messo in sicurezza il mezzo, che prima di rovesciarsi aveva impattato contro una ringhiera.

Hanno anche estratto dall’auto la donna, prestandole i primi soccorsi fino all’arrivo del personale del Suem 118, che l’ha assistita e poi portata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto è nintervenuta anche la polizia locale, per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.