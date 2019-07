Mazza da baseball in auto. denunciato

Vicenza – Un uomo è stato denunciato oggi, dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, per porto abusivo di arma. E’ stato anche segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

E’ un 34enne di Camisano Vicentino, M.R., che nelle sere scorse, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, è stato sottoposto ad un controllo di routine. L’uomo è stato fermato a Vicenza, in strada padana verso Verona.

Gli uomini dell’Arma, durante il controllo dell’auto, hanno trovato, senza che l’uomo potesse darne una giustificazione, una mazza da baseball della lunghezza 71 centimetri, oltre circa due grammi di marijuana e un decimo di grammo di cocaina, entrambe detenute per consumo personale. L’autorità giudiziaria berica e Prefettura, informate dell’accaduto, valuteranno i provvedimenti.