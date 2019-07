Mannoia e Gazzè di nuovo sul palco di Vicenza

Vicenza – Torna, in Piazza dei Signori, “Vicenza in festival”, manifestazione organizzata da Due Punti Eventi, in collaborazione con il Comune e la Confcommercio di Vicenza. Sono Fiorella Mannoia e Max Gazzè gli ospiti annunciati del cartellone che, nel salotto cittadino, vedrà in scena importanti nomi del panorama musicale.

Fiorella Mannoia, in concerto giovedì 5 settembre, alle 21, torna per presentare dal vivo il suo nuovo progetto “Personale”, che è anche un album con 13 brani inediti, pubblicato il 29 marzo scorso, e un tour. la Mannoia proporrà al pubblico le mille sfumature della sua voce con brani scritti per lei dai più grandi autori italiani. Nel concerto non mancheranno le canzoni della sua carriera, da “Sally” a “Come si cambia”, immancabili nel repertorio.

Bassista d’eccezione e compositore, Max Gazzè è un artista capace di spostarsi in diversi ambiti sempre con successo. Sarà a “Vicenza in festival” venerdì 6 settembre, anche lui alle 21, con il suo tour “On the road” e l’intero repertorio della sua carriera, dagli inizi alle ultime hit. Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (chitarre), Cristiano Micalizzi (batteria), Clemente Ferrari (tastiere) e Max Dedo e una particolarissima sezione fiati.

“Vicenza in festival” è realizzato nell’ambito della terza edizione di Vioff, il fuori salone di Vicenzaoro. Prevendite dei biglietti per i concerti: Ticketone (on line) e punti vendita. Info su vicenzainfestival.it.