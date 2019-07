Maltempo, torna il rischio idraulico

Padova – E’ tornato il maltempo sul Veneto, con temporali che stanno sferzando varie zone della regione. Puntuale arriva anche l’allerta del Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale, che ha emesso un avviso di criticità, valevole fino alle 8 di domani, primo agosto.

Lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per criticità geologica e idraulica sulla rete secondaria è dichiarato sui bacini idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta Bacchiglione Alpone, Adige Garda Monti Lessini.

Per la sola criticità idraulica sulla rete secondaria, lo Stato di Attenzione riguarda i bacini Basso Piave Sile Bacino Scolante in Laguna, e Livenza Lemene Tagliamento. Lo Stato di Attenzione rinforzata rimane in vigore nell’area della frana di Borca di Cadore, in provincia di Belluno.