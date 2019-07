Lo sbarco sulla luna a “Salotti Urbani”

Vicenza – Prosegue la rassegna “Salotti Urbani”, curata da Theama Teatro e inserita nell’ambito de “L’Estate a Vicenza 2019”, in collaborazione con l’assessorato alle attività culturali del Comune di Vicenza. Il prossimo appuntamento è per domani sera, giovedì 11 luglio, alle 21 a Vicenza, nel cortile dello storico Palazzo Gualdo, in Piazzola Gualdi, con lo spettacolo dal titolo “I lunatici – Influenza del nostro satellite sulla mente umana” che, come l’intero cartellone, si riallaccia al primo sbarco dell’uomo sulla luna.

“In questa nuova proposta – si legge nella presentazione -, Theama parte dalla rappresentazione del buffone Yorick (che in Amleto Shakespeare descrive come uomo di arguzia infinita) per mettere in scena il mondo dei fools, tra passato e presente: quei personaggi complessi e affascinanti, nel cui linguaggio si fondono improvvisazione, energia, invenzione, ribaltamento dei ruoli”.

“E così, attraverso un repertorio teatrale e letterario ricco e fantasioso, lo spettacolo finisce col parlare di noi, lunatici perché figli di tempi paradossali che corrono troppo veloci, che ci chiedono di essere solidali e competitivi contemporaneamente, che ci portano a perderci nel mondo del web, sempre più lontani dalla realtà e più in balia delle emozioni di quello che vorremmo, come fossimo preda dei cambiamenti guidati dalle fasi lunari”.

Sul palcoscenico saranno impegnati gli attori di Theama Daniele Berardi e Matteo Zandonà e gli allievi della scuola di teatro della compagnia vicentina. Con loro il musicista Francesco Corona (chitarra e percussioni) e, con i suoi inserti hip hop, Marzia Filatondi, danzatrice e coreografa. Per informazioni e prenotazioni: info@theama.it. In caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena al Teatro Spazio Bixio, in via Mameli.