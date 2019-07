Incendio di Brendola, parlano i sindacati

Vicenza – “Le segreterie territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, esprimono forte preoccupazione per l’incendio che ha coinvolto l’azienda Isello Vernici di Brendola. Incendio che, per le vaste proporzioni, ha coinvolto anche alcune aziende limitrofe, evacuate per precauzione, con una pronta ordinanza del sindaco di Brendola”.

Così, oggi, in una nota i sindacati confederali sul grande incendio di ieri, che ha fatto preoccupare non poco tutti noi, soprattutto per possibili conseguenze per la qualità dell’aria e per l’ambiente in generale, precoccupazioni che poi, in giornata, sembra siano state fugate. I sindacati proseguono ringraziando i vigili del fuoco per il loro operato…

“Hanno combattuto una battaglia contro il fuoco – si legge nella nota di Cgil, Cisl e Uil – riuscendo con uno sforzo immenso a bloccare le fiamme e limitare i danni, anche su altre aziende limitrofe di grosse dimensioni. Siamo vicini a tutti i lavoratori dell’azienda copita dall’incendio, che per fortuna non ha messo a rischio l’incolumità dei dipendenti. Siamo inoltre preoccupati anche per possibili conseguenze ambientali”.

“Per questi motivi, – concludono le organizzazioni sindacali – siamo fin da subito disponibili per un eventuale tavolo di confronto per verificare le ricadute lavorative delle aziende coinvolte e a mettere conseguentemente in campo tutti gli strumenti utili alla tutela dei lavoratori”