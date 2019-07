Incendio di Brendola, positive le ultime analisi

Brendola – E’ sostanzialmente rientrato l’allarme per le conseguenze sulla salute umana dell’incendio di ieri, alla Isella Vernici di Brendola. Gli esiti dei campionamenti dell’aria sui livelli delle sostanze volatili, effettuati nei territori comunali di Brendola, Montecchio Maggiore e Altavilla Vicentina, nella mattinata di oggi, da Arpav, non risultano particolarmente preoccupanti.

“Pertanto – speiga la Ulss 8 Berica – ogni provvedimento restrittivo riguardante l’esposizione della cittadinanza all’ambiente esterno risulta superato, così come la disposizione di non aprire porte e finestre. E’ confermato invece il divieto di consumo di frutta e ortaggi coltivati nel Comune di Brendola, in attesa dell’esito dei campionamenti”.

Per quanto riguarda Brendola, l’evacuazione delle abitazioni nel raggio di 500-600 metri dall’incidente non è stata considera più necessaria a partire dalle 12 di oggi. Anche le attività produttive hanno potuto riprendere regolarmente, salvo casi specifici già individuati e presi in carico.