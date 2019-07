Incendio al casello. Auto a fuoco in A31

Noventa Vicentina – Intervento quest’oggi, verso mezzogiorno, per i vigili del fuoco, chiamati all’opera in autostrada A31, per l’incendio di un’auto proprio mentre era ferma alla biglietteria del casello di Noventa Vicentina. Illeso il conducente, un giovane automobilista di 21 anni, di Monselice, che si stava apprestando a pagare alla biglietteria automatica, quando si è accorto del fumo che usciva dalla vettura.

E ’ subito sceso dalla macchina, una Peugeot 206, per mettersi in salvo, mentre questa prendeva fuoco. I pompieri sono arrivati da Este e da Lonigo, ed hanno spento le fiamme dell’auto e della biglietteria automatica, anch’essa andata a fuoco. Si è comunque riusciti ad evitare il coinvolgimento di tutta la struttura. Sono intervenuti sul posto anche il personale ausiliario dell’autostrada e la polizia stradale. Le operazioni di spegnimento e raffreddamento dell’auto e della struttura sono terminate dopo circa un’ora e mezza.