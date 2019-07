Bottacin: “Incendio importante, A4 chiusa”

Brendola – “Si tratta di un incendio importante. E’ stato anche necessario chiudere l’autostrada A4, nel tratto con il quale confina l’azienda di Brendola, a causa del denso fumo che si è sviluppato nel rogo”.

Sono parole dell’assessore regionale alla protezione civile, Gianpaolo Bottacin, che ha seguito per tutto il giorno l’evolversi dell’incendio che ha interessato un’azienda di vernici di Brendola.

“Con i vigili del fuoco e le forze dell’ordine – ha proseguito l’assessore – hanno operato i nostri volontari della Protezione civile e l’Arpav eseguito i campionamenti dell’aria e, fino a che non se ne avranno gli esiti, raccomandiamo ai residenti della zona di rimanere in casa con porte e finestre chiuse”.

“Siamo in costante contatto con i vigili del fuoco – ha quindi concluso Bottacin – raccomandando ai cittadini e agli automobilisti di rimanere distanti dal luogo dell’incendio, anche per non ostacolare in alcun modo le operazioni”.