Guidano ubriachi. Due uomini denunciati

Barbarano Mossano – I carabinieri delle stazioni di Barbarano Mossano e di Noventa Vicentina, nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi organizzati per prevenire le così dette “stragi del sabato”, hanno denunciato a piede libero due automobilisti, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Sono un 57enne residente a Pojana Maggiore, T.M., sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1.40 g/l, e un giovane di 21 anni, S.B., di Zovencedo, che guidava con un tasso alcolemico di 0.96 g/l.

Entrambi gli automobilisti erano rimasti coinvolti in altrettanti incidenti stradali verificatisi, rispettivamente, nei comuni di Barbarano Mossano ed Asigliano Veneto. L’autorità giudiziaria berica e la Prefettura, informate dell’accaduto, valuteranno i provvedimenti da adottare nei loro confronti.