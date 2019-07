Fuori strada davanti alla base militare. E’ grave

Longare – Brutto incidente stradale questa mattina, a Longare, lungo la Riviera Berica. E’ successo molto presto, praticamente all’alba, verso le 6, davanti alla base militare americana Setaf Pluto, e si è trattato dell’uscita di strada di una autovettura, in modo autonomo, senza cioè che vi siano stati coinvolti altri veicoli.

L’uomo che era alla guida della vettura, un vicentino di 44 anni, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, una Peugeot 206, ed è andato a sbattere con violenza contro la recinzione che cinge la base militare. L’urto è stato certo molto forte, ed anche le conseguenze per il conducente sono state gravi.

Subito soccorso, l’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è ancora ricoverato in condizioni molto gravi, ed in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi.