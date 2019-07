Famila Schio, tra la stella e il calendario di Euroleague

Dopo un po’ di attesa è arrivata finalmente la lista che include le 19 formazioni che prenderanno parte alla prossima Eurolega femminile. Buone notizie per il Famila Schio, che affronterà direttamente la fase a gironi, mentre Venezia si giocherà l’accesso in una fase di qualificazione (con gare di andata e ritorno e differenza punti).

Famila Schio intanto piazza il colpo Jasmine Keys

Il colpo Keys, in effetti, dovrebbe spaventare un po’ tutte le avversarie, soprattutto in Italia, dato che Jasmine ha giocato una fantastica stagione a Lupari, chiusa con 11 punti e 7 rimbalzi di media, dopo tra l’altro essere riuscita a completare anche il suo percorso di studi, laureandosi in psicologia.

Intanto il Famila ha già molto da festeggiare, soprattutto dopo la consegna della stella da parte del presidente della Fip, Giovanni Petrucci. Un simbolo che vuol dire rendere onore a quanto compiuto dalla squadra vicentina, che è riuscita a mettere le mani sulla bellezza di dieci titoli italiani, anche se la bacheca è ricca pure di 11 Coppe Italia e di 10 Supercoppe Italiane.

Il presidente del Famila, Marcello Cestaro, ha voluto sottolineare quanto la società abbia lavorato duramente per raggiungere questi livelli, ma di come anche l’impegno voglia continuare per ottenere risultati ancora più brillanti. Poi, Cestaro ha voluto dedicare un pensiero a Raffaella Masciadri, che ha dato lustro alla società veneta in questi anni, sia in Italia che in Europa.

Un altro annuncio: arriva Diamond DeShields

La campagna di rafforzamento del Famila Schio in vista della prossima stagione non si ferma. Il doppio impegno sarà probante sotto ogni aspetto ed ecco l’annuncio di un’altra giocatrice americana. Si tratta di Diamond DeShields, che arriva a Schio dopo un anno trascorso alla grande in WNBA con la maglia delle Chicago Sky, dove ha giocato pure in compagnia dell’ex Vandersloot.

L’obiettivo di Schio era quello di sostituire degnamente Quigley, che non ha saputo resistere alle ricche sirene che provenivano dalla Russia. Ecco spiegato il motivo per cui il Famila non ci ha pensato nemmeno un secondo prima di puntare su un’ala piccola di questo spessore.

Nelle due stagioni in cui ha giocato in WNBA, 15 punti e 5 rimbalzi di media non sono effettivamente prestazioni che passano inosservate. DeShields porta con sé un bagaglio tecnico importante, ma anche entusiasmo e fisicità dovuti alla sua giovane età. Insomma, sembra proprio il tassello mancante.