E’ ubriaco al volante e guida contromano

Vicenza – Ritiro della patente e sequestro dell’auto. È stata la polizia locale di Vicenza, nei giorni scorsi, a fermare e sottoporre ad alcoltest un quarantacinquenne vicentino, alla guida di una Ford Focus gialla. Erano arrivate segnalazioni alla centrale di Soccorso Soccorsetto, secondo le quali un automobilista, quella sera del 25 luglio, attorno alle 23.50, era stato visto imboccare contromano la rotatoria tra la tangenziale e viale degli Scaligeri.

Successivamente l’auto ha imboccato la tangenziale compiendo manovre azzardate e pericolose. L’uomo, giunto a Campedello, è poi tornato in zona industriale ovest dove, in viale dell’Industria, è stato raggiunto da una pattuglia della polizia locale vicentina. Gli agenti hanno chiesto i documenti ma l’uomo, in stato confusionale, ha invece esibito altri oggetti.

L’alcoltest ha rivelato valori dell’alcol nel sangue fino a sei volte superiori al limite di legge consentito (0,5 grammi/litro). Oltre al ritiro della patente e al sequestro dell’auto, l’uomo è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza.