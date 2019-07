Controlli straordinari dei carabinieri

Vicenza – Fine settimana di controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri. I militari della sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza e delle Stazioni di Altavilla Vicentina e di Campiglia dei Berici, hanno infatti compiuto tra il 14 e il 15 luglio, un mirato servizio di contrasto alla commissione di reati contro il patrimonio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e prevenzione.

Nell’ambito di questa attività diverse persone, cinque ragazzi, tra i quali anche un minorenne, sono state segnalate alla Prefettura di Vicenza per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Si tratta di un 17enne residente ad Este, in provincia di Padova, trovato in possesso di un grammo di marijuana; di un 20enne residente ad Altavilla, che al momento del controllo aveva con sé un tritafoglie con residui di marijuana; di un 26enne di Montecchio Maggiore, trovato in possesso di 1,12 grammi di marijuana.

Segnalati anche un 21enne residente a Montecchio Maggiore, trovato in possesso di 0,93 grammi di marijuana, e un 18enne, pure lui di Montecchio, che aveva con sé 1,7 grammi della stessa sostanza.

Spetterà ora alla Prefettura del capoluogo berico, sulla scorta di quanto comunicato dai Carabinieri, determinare, per ognuna delle persone segnalate, i corrispondenti periodi di sospensione dei documenti di guida e dei documenti validi per l’espatrio.