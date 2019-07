Confindustria, sulla Tav si passi dalle parole ai fatti

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento che segue di Gaetano Marangoni, vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega alle strategie del territorio, sulla valutazione costi-benefici pubblicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito alla linea ferroviaria ad alta velocità Brescia-Padova

Vicenza – Toninelli ha detto un’importante verità: questa è effettivamente una grande opera. E ancora una volta, qualora non fosse stato sufficiente quanto detto e ripetuto in passato, aggiungo che si tratta di un’opera assolutamente necessaria e urgente da mettere in cantiere, smettendola di perdere tempo sul se e iniziare e lavorare concretamente sul come e sul quando.

Questo territorio e l’Italia tutta hanno estremo bisogno che il corridoio est-ovest sia efficiente e sostenibile, ovvero che la rotaia ad alta velocità e capacità si affianchi alla gomma visto che la A4 non regge più. Per questo è impensabile parlare di un mero miglioramento della struttura esistente ma è necessario il quadruplicamento dei binari, come abbiamo sempre sostenuto, e, per la nostra provincia, sbloccare le autorizzazioni mancanti sull’attraversamento di Vicenza.

Ci aspettiamo, visto che l’impasse ministeriale pare superata, che ora finalmente si possa procedere spediti. Sul territorio siamo tutti d’accordo su questo tema, ora è tempo di smettere di parlare ed è il momento di iniziare a costruire qualcosa di importante la mobilità del prossimo futuro.

Per farlo è necessario anche iniziare a reperire i finanziamenti e a questo proposito non posso che concordare con quanto detto dal Sen. Romeo e dall’on. Molinari quando affermano che l’opera oggi è sparita dai radar, mentre, invece, si tratta di un’arteria di fondamentale importanza. Per cui contiamo, ora, che si acceleri per recuperare il tempo perso”.

Gaetano Marangoni – Vicepresidente Confindustria Vicenza