Cinque denunciati per rissa (ed anche altro)

Barbarano Mossano – Cinque persone sono state denunciate a piede libero, dai carabinieri della stazione di Barbarano Mossano, perché ritenute responsabili, a vario titolo, di rissa, possesso di documenti falsi, minaccia aggravata e detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Tre di essi, denunciati per rissa, sono residenti nel padovano, e sono G.F., 31enne, di Veggiano, I.F.I, 20enne di nazionalità rumena residente a Saccolongo, e E.C., 21enne di Rovolon. Poi c’è una ragazza, G.A.L, 18enne rumena residente a Barbarano Mossano.

Infine, nel corso della medesima attività investigativa, è stato denunciato per possesso di documenti di identificazione falsi, minaccia aggravata e detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, un 33enne di nazionalità rumena, G.L., residente a Barbarano Mossano. Le indagini erano partite dopo un intervento, nella tarda serata del 26 giugno scorso, in via Perosi di Barbarano Mossano, su una segnalazione al 112 di una rissa tra un gruppo di persone, con l’esplosione di un colpo di arma da fuoco.

I militari della locale stazione e di quella di Sossano, al loro arrivo, grazie alla testimonianza di alcuni testimoni, erano riusciti a risalire a due dei denunciati, i fratelli G.A.L. e G.L. che, nel frattempo, si erano dileguati facendo rientro nella loro abitazione.

Dall’immediata perquisizione domiciliare, G.L. risultò in possesso di una pistola scacciacani completa di 28 cartucce (verosimilmente quella utilizzata durante la rissa), una pistola a pallini, una patente di guida italiana intestata a lui ma palesemente falsa, un bilancino di precisone, due trita marijuana contenenti 0,15 grammi dello stupefacente, considerato per uso personale. I carabinieri hanno poi identificato anche gli alytri partecipanti alla rissa, le cui cause sono ancora al vaglio.