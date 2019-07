C’è Giorgia al Marostica Summer Festival

Marostica – Prosegue il Marostica Summer Festival, e nei prossimi giorni c’è uno degli appuntamenti più attesi. Arriva Giorgia infatti, venerdì 12 luglio, alle 21.30, in Piazza degli Scacchi. Giorgia torna sul palco con la tournée outdoor “Pop Heart Summer Nights”. Il concerto proporrà i suoi più grandi successi e, per la prima volta in versione live, i brani tratti dall’album di cover “Pop Heart”, tra i quali “I Feel Love”, storico brano di Donna Summer del 1977.

“Pop Heart” è l’ultimo album di Giorgia, una raccolta di grandi successi nazionali e internazionali, selezionati e reinterpretati dalla cantante romana e riarrangiati da Michele Canova. L’album contiene featuring con Tiziano Ferro sul brano “Il conforto” e con Ainé sulle note di “Stay”, oltre ai camei di Eros Ramazzotti (“Una storia importante”) ed Elisa (“Gli ostacoli del cuore”).

Marostica Summer Festival continuerà poi con lo spettacolo di Don Backy, Roberto Apo Ambrosi e Fuggiaschi (il 13 luglio, con ingresso gratuito), quindi con Bohemian Rhapsody, il live tribute dei Queen della Compagnia del Villaggio (il 17 luglio), e con Antonello Venditti (il 18 luglio, la data è sold out). Tutto si concluderà con 90 Wonderland, il 20 luglio, ad ingresso gratuito.