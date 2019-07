Cade dalla moto per evitare un furgone. Ferito

Piovene Rocchette – Perde il controllo della moto, una Harley Davidson, per evitare un autocarro, finendo a terra e rimanendo seriamente ferito. Quel che è peggio è che l’autista dell’autocarro è poi risultato positivo alla prova dell’etilometro, con il conseguente immediato ritiro della patente. Tutto questo è successo nel tardo pomeriggio di domenica 21 luglio, intorno alle 18.15, a Piovene Rocchette, in via Rossi, dove l’autocarro, un furgone Fiat Ducato, procedeva con direzione Schio a velocità moderata, in considerazione dell’intenso traffico.

Giunto all’altezza dell’intersezione a raso che porta alla Lanerossi, il furgone ha svoltato a sinistra. In quel momento però la moto che seguiva ha iniziato il sorpasso ed il centauro, per evitare l’urto con l’autocarro, ha frenato fino a perdere il controllo del mezzo, scivolando a terra sull’asfalto bagnato. L’impatto con l’asfalto è stato forte per il motociclista, che in un primo tempo è parso versare in gravi condizioni, tanto che è stato fatto arrivare l’elisoccorso che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Sulla moto viaggiava anche una passeggera, che è stata portata in ambulanza all’ospedale di Santorso. Illesi invece i due a bordo dell’autocarro. Sul posto, oltre al personale del Suem 118, sono intervenute tre pattuglie del Consorzio polizia locale Alto Vicentino di Schio, che hanno effettuato i rilievi, regolato il traffico e sottoposto l’autista dell’autocarro, come dicevamo, a prove con etilometro, che hanno dato esito esito positivo. Immediato il ritiro della patente di guida. per quanto riguarda il motociclista, nelle ore successive le sue condizioni sono migliorate, tanto che non è più giudicato in pericolo di vita.