Bassano, nuovo comandante al Radiomobile

Bassano del Grappa – La sezione radiomobile della Compagnia carabinieri di Bassano del Grappa ha un nuovo comandante. Si tratta del maresciallo Luca Laghezza, che subentra al reggente in sede vacante brigadiere capo Renato Campagnaro.

Classe 1985, diplomato tecnico di gestione aziendale, Laghezza è stato volontario dell’Esercito italiano per tre anni. Arruolatosi nell’Arma nel 2006, ha prestato servizio in qualità di addetto alla stazione di Sandrigo per nove anni, quindi è stato sottufficiale in sottordine alla stazione di Breganze per altri tre.

“Il comando della sezione radiomobile – spiega una nota della Compagnia carabinieri di Bassano – è quindi il primo incarico pieno di comando di uomini per il maresciallo Laghezza, a cui vanno i migliori auguri per un proficuo lavoro a favore del bassanese. Sincero apprezzamento va al brigadiere Campagnaro per l’ottimo lavoro svolto duranti i mesi di reggenza”.