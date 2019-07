Basket, tanti cambiamenti in casa VelcoFin Vicenza

Vicenza – E’ una vera e propria rivoluzione quella che sta attraversando la VelcoFin InterLocks Vicenza. Molti, infatti, gli addii (a cominciare dall’allenatore) e tanti pure i volti nuovi, per costruire la squadra che affronterà il campionato2019/2020 della serie A2 di basket femminile, girone nord.

Aldo Corno non sarà l’allenatore della prima squadra. Il suo posto sarà ricoperto da Carmelo Gorgone, che nella passata stagione ha allenato l’under 14 e l’under 13.

“E’ stato fatto tutto in accordo con la società – ha sottolineato Corno, che rimarrà comunque a fianco dell’As Vicenza in un ruolo più defilato -. Avevo dato la mia disponibilità per allenare un altro anno; ma è successo che molte delle vecchie giocatrici, dalle quali volevamo ripartire, hanno compiuto altre scelte dando forfait; a parte Federica Monaco che ha invece espresso il proprio assenso”.

“Così abbiamo virato per impostare una squadra completamente nuova, giovanissima e di futuribilità; e mi è parso giusto farmi da parte, in favore di un coach più giovane e con più energie che fa già parte del nostro settore giovanile. Gorgone ha avuto molte esperienze sia come vice mio e di Loris Gorlin, sia come giovanili e merita ampiamente la fiducia della società”.

Per quanto riguarda le giocatrici sono state confermate Federica Monaco, neo capitana, e le giovani Milena Mioni e Matilde Sartore. Hanno invece salutato Vicenza Lucia Ferri, Valentina Stoppa (approdate a Rovigo, in serie B), Francesca Santarelli e Anna Colombo (Sarcedo, serie A2).

I volti nuovi sono quelli della 20enne Laura Meroni, guardia/ala di 177 centimetri (lo scorso anno alla Cestistica Azzurra Orvieto, in A2), la play 21enne Benedetta Gramaccioni e l’ala Sara Zavalloni, classe 1999 (arrivate sempre dalla serie A2, da Forlì, girone sud)

Hanno lasciato la capitale (Elite basket Roma) per giungere alla corte di coach Gorgone la 20enne ala-pivot Asia Salvucci e la play Irene Kolar classe 2000, romana di Santa Marinella. Da Umbertide è poi arrivata Beatrice Olajide, guardia-ala di 21 anni, già compagna, a Forlì, di Gramaccioni e Zavalloni.

Il campionato di serie A2 inizierà sabato 28 settembre, e la VelcoFin sarà impegnata in trasferta, contro Marghera. Per vedere in azione le biancorosse tra le mura amiche del palasport di via Goldoni sarà sufficiente attendere una settimane: domenica 6 ottobre Vicenza riceverà infatti la visita di Ponzano. Il derby contro la neo promossa Sarcedo è invece in programma il 3 novembre (sesta giornata). Il calendario completo del torneo è consultabile a questo link.