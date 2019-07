Bambino di tre anni muore in ospedale

Valli del Pasubio – Commozione e sconcerto a Valli del Pasubio per la morte, la notte scorsa, di un bambino di appena tre anni, all’ospedale di Santorso. Il piccolo, Giulio Cortiana è stato portato, una prima volta ieri, in ospedale dai genitori, per un forte mal di pancia. Fatti gli accertamenti del caso, il bambino è stato rimandato a casa, ma ben presto i dolori, sono tornati, sempre più forti.

Tornato in ospedale, il piccolo purtroppo si è aggravato ed alla fine il suo organismo ha ceduto ed è morto. Naturalmente i carabinieri hanno avviato un’indagine sulla vicenda, e tutti si aspettano che sia fatta chiarezza su una morte così assurda ed ingiusta.

Sulla vicenda è intervenuta oggi anche la direzione della Ulss 7, esprimendo tutto il proprio cordoglio alla famiglia del piccolo Giulio. “Il personale medico coinvolto nel caso – si legge nella nota dell’azienda sanitaria – aveva già manifestato la volontà di eseguire un’autopsia per cercare di capire le cause all’origine di questo improvviso decesso, ma nelle ultime ore è intervenuta direttamente la magistratura. In attesa delle decisioni della magistratura, l’azienda assicura fin d’ora la massima collaborazione per cercare di chiarire le cause del decesso”.