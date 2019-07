Auto va a fuoco sulla Valdastico Sud

Barbarano Mossano – Intervento sulla Valdastico Sud, questa mattina, alle 8.30 circa, per i i vigili del fuoco per l’incendio di un auto. I pompieri sono stati chiamati all’opera lungo l’autostrada A31 subito dopo il casello di Barbarano, in direzione Rovigo dove andava a fuoco un Suv Audi Q8.

Il conducente del potente suv, che per fortuna è rimasto illeso, si è accorto che qualcosa non andava durante la marcia, ha accostato fermandosi in corsia d’emergenza ed è sceso dal mezzo, praticamente mentre l’auto si incendiava.

I vigilki del fuoco, arrivati da Lonigo, hanno spento la macchina, che è andata irrimediabilmente distrutta. Sul posto sono interventi anche il personale dell’autostrada e la polizia stradale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.