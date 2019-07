Arsiero, donna investita e ferita alle gambe

Arsiero – Un pedone è stato investito questa mattina, ad Arsiero. A finire sotto la macchina, per fortuna in senso figurato, è stata una signora residente a Velo d’Astico, che stava attraversando la strada. E’ successo poco dopo le 11.30, in via dei Longhi, e comunque la donna ha riportato serie ferite alle gambe.

Ad investirla è stata un’auto Opel Meriva, condotta da un 60enne residente a Cogollo del Cengio, che transitava lungo via dei Longhi con direzione di marcia Trento. Giunto all’altezza dell’intersezione con via Europa, l’auto ha urtato la donna con la parte anteriore, facendola cadere pesantemente sull’asfalto.

Proprio a seguito della caduta, la signora ha riportato delle lesioni agli arti inferiori ed è stata soccorsa da un equipaggio del Suem 118 che l’ha trasportata in codice giallo all’ospedale di Santorso.

L’automobilista è stato sottoposto ad accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di bevande alcoliche, con esito negativo. Per i rilievi, è intervenuta sul posto una pattuglia del Consorzio polizia locale Alto Vicentino, distaccamento di Piovene Rocchette.