Arriva Venditti al Marostica Summer Festival

Marostica – Si avvia a conclusione la quinta edizione del Marostica Summer Festival, che chiuderà i battenti sabato 20 luglio, con un finale ad ingresso gratutuito e all’insegna della dance, con 90 Wonderland. Prima però, ci sarà l’ultimo concerto, quello culminante e più atteso, un evento che per altro segna il tutto esaurito da settimane. E’ l’appuntamento di giovedì 18 luglio, alle 21.30, quando sarà di scena Antonello Venditti, in Piazza degli Scacchi.

Venditti non ha bisogno di presentazioni, è una delle icone della musica italiana. In questo tour estivo celebra i 40 anni di “Sotto il segno dei pesci”, uno dei suoi album più significativi, pubblicato nel 1978. Sul palco sarà accompagnato dalla sua band storica, e darà vita vita ad un concerto intergenerazionale. Sarà un viaggio nella memoria collettiva attraverso brani che raccontano un’epoca e che sono diventati senza tempo. Che parlavano ai giovani di allora e ma anche ai ragazzi di oggi.

In scaletta «Sotto il segno dei pesci», «Bomba o non bomba», «Sara», «Compagno di scuola», «Ci vorrebbe un amico», «Notte prima degli esami», «Alta marea» e tanto altro ancora. Marostica Summer Festival è organizzato da Due Punti Eventi in collaborazione con il Comune di Marostica e con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza. Per maggiori informazioni www.marosticasummerfestival.it.