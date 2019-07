Al via con la grande parata Operaestate

Bassano del Grappa – Al via la nuova stagione di Operaestate, a Bassano, dove si inaugura il cartellone 2019, mercoledì 10 luglio, con “L’Envol”, la parata firmata dalla compagnia francese Remue Ménage che porta in città il tema del volo e delle creature volanti. L’appuntamento è per le 21, quando sfileranno per le vie del centro storico bassanese, creature volanti, artisti e musicisti.

La serata è inserita anche nei mercoledì di Bassano sotto le stelle, realizzati in collaborazione con Confcommercio, serate che prevedono l’apertura serale dei negozi e l’animazione culturale di tutto il centro storico. Lo spettacolo dà quindi il via al ricco cartellone di Operaestate, il festival diffuso promosso dal Comune di Bassano insieme alle città palcoscenico e realizzato grazie ai contributi del Ministero dei beni e delle attività culturali, della Regione del Veneto e della rete delle aziende inserite nel club Amici del Festival.

E se lo scorso anno il tema era quello del mare e delle sue creature, nel 2019 saranno le affascinati creature dell’aria ad essere protagoniste: L’Envol è infatti un omaggio alle specie alate a rischio di estinzione, che invitano il pubblico a seguirle nella loro danza aerea, in un volo scandito dalle note di una musica pop-rock.

“Al centro della parata quindi – spiegano gli organizzatori – non c’è solo un messaggio ecologico di stretta attualità, ma anche musicisti e abili artisti impegnati in una coreografia che alterna il movimento dei danzatori all’effetto sorpresa delle creature luminose. Un mondo immaginario, una corte di personaggi folli, di uccelli preziosi, colorati, come vetrate gotiche sospese nel firmamento, mentre la terra e l’aria si fondono, e gli spettatori, trasportati dalle vertigini, si uniscono al volo di questo corteo davvero unico”.

La Compagnia francese Remue Ménage, da oltre 15 anni crea mondi onirici luminosi e in movimento, associando diverse arti: danza, musica, circo, teatro di maschere e di burattini. Un mix di discipline che nutre la materia artistica e scenica della compagnia, nota a livello internazionale, mettendo al centro un forte impatto visuale e un inedito design di personaggi e strutture meccaniche.