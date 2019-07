Agugliaro, ancora un assalto ad un bancomat

Agugliaro – Nuovo caso di uno sportello bancomat fattio saltare con esplosivo per rubarne il contenuto. L’assalto allo sportello Atm è avvenuto alla filiale della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, in via Zanella, ad Agugliaro, intorno alle 3.30 di questa notte. Si è subito attivato il sitema d’allarme e c’è stato quindi l’immediato intervento dei carabinieri, giunti sul posto dalla stazione di Campiglia dei Berici.

I malviventi però avevano fatto in tempo ad impadronirsi del denaro contante disponibile nel bancomat, circa 690 euro, e a fuggire a bordo di una autovettura, per ora non meglio identificata.

A causa dello scoppio, l’appartamento sovrastante la banca, di proprietà di un 63enne del luogo, ha subito lievi danni, ancora in corso di valutazione. Le indagini dei militari dell’Arma sono in corso, anche attraverso l’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della filiale e di eventuali testimoni presenti nella zona.