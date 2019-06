Vicenza torna in televisione, su Tv2000

Vicenza – Alla città di Vicenza sarà dedicata una puntata di Capoluoghi d’Italia, programma di TV2000, in onda sabato 29 giugno alle 14.20 (con repliche domenica 30 giugno alle 6.20 e domenica 7 luglio alle 14.20) sul canale 28 del digitale terrestre e sul canale Sky 157.

La troupe di TV2000 è stata presente in città nelle scorse settimane, e la trasmissione porterà lo spettatore a visitare i monumenti principali del centro storico di Vicenza: la Cattedrale di Santa Maria Annunciata, la Basilica palladiana, il Teatro Olimpico, il Palladio Museum a Palazzo Barbaran da Porto, il Santuario di Monte Berico, il Museo Diocesano, la Chiesa di Santa Corona e la Basilica dei Santi Felice e Fortunato.

Un’occasione anche per i vicentini per conoscere e ammirare le bellezze della propria città Patrimonio dell’Unesco, grazie a immagini in alta risoluzione e a inquadrature inedite. Durante la trasmissione interverranno anche il sindaco, Francesco Rucco, il vescovo Beniamino Pizziol e altre personalità della vita cittadina.

Le telecamere scenderanno anche alla scoperta di Vicenza romana e ripercorreranno parte del percorso della Romea Strata, raccontando il progetto dell’ufficio pellegrinaggi diocesano per la sua valorizzazione. Non mancherà un approfondimento sulle specialità culinarie vicentine.

Una versione radiofonica di “Capoluoghi d’Italia, alla scoperta di Vicenza” andrà in onda su Radio Vaticana Italia sabato 29 giugno alle 12.10 e alle 17.05 e domenica 30 giugno alle 17 e su Radio Oreb in Blu (FM 90.20) domenica 30 giugno alle 15.30). Per approfondimenti: www.tv2000.it/borghiditalia.