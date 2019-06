Vicenza, rimpasto nella giunta comunale

Vicenza – “Ho deciso dopo una riflessione sullo stato di salute dei programmi con cui gli elettori ci hanno scelti, di procedere ad alcuni avvicendamenti nella composizione della giunta”. Sono le parole con cui il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ha annunciato oggi i cambiamenti nella giunta comunale, dalla quale escono Isabella Dotto e Lucio Zoppello, lasciando il posto a Simona Siotto e Marco Lunardi. Rucco ha anche parlato di “un’oggettiva necessità di rafforzamento e di nuove energie in alcuni settori”, innesti necessari per “procedere con il progetto per Vicenza”.

“Non si tratta – ha aggiunto il sindaco – di un rimpasto sotto le insegne dei partiti o delle liste per compensare pesi e ruoli, ma di applicare la regola che ci siamo dati fin dalla campagna elettorale, mettere al centro del nostro lavoro la città di Vicenza, applicare il filtro dei bisogni della città rispetto alle logiche spesso pericolose della lotta politico-partitica”.

“Con questo spirito, – ha concluso Rucco – e per dare il segnale che non ci sono privilegi o zone franche, abbiamo rimesso in discussione la squadra a partire dalla mia stessa lista civica e scelto i nuovi innesti, con Simona Siotto e Marco Lunardi, consiglieri comunali che hanno dimostrato in aula e fuori dall’aula doti di competenza, equilibrio e lealtà al progetto di rilancio della città di Vicenza”.

Ecco un profilo dei due nuovi assessori:

Marco Lunardi – 37 anni, avvocato, iscritto all’albo dal 2013, residente a Costabissara. Maturata esperienza nel diritto commerciale – societario – concorsuale. E’ stato consigliere (capogruppo) del Comune di Caldogno (opposizione) e candidato alla carica di Sindaco nel 2016. Eletto consigliere comunale a Vicenza con 371 preferenze nella lista #RuccoSindaco. Fa parte del direttivo Federcaccia, sezione comunale di Vicenza (presidente dei revisori), socio sostenitore Fidas Bertesina e socio Usd Maddalene Thi-Vi.

Simona Siotto – 44 anni, avvocato dal 2001, residente a Vicenza, da sempre si occupa di diritto di famiglia , bancario, e aziendale fallimentare. Eletta consigliere comunale a Vicenza nella lista #RuccoSindaco, attuale capogruppo in Consiglio con delega all’Unesco. Appassionata di musica, già studentessa di pianoforte al Conservatorio di Vicenza, è madre di tre figli.