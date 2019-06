Vicenza, fiamme in una chiesa del centro

Vicenza – Intervento questa mattina, a Vicenza, verso le 10.45, per i vigili del fuoco, chiamati all’opera in Corso Palladio, dove c’era un principio d’incendio all’interno di un alloggio al secondo piano del complesso della chiesa di San Gaetano.

Nessuna persona è per fortuna rimasta ferita, ma sono state molte le chiamate arrivate alla sala operativa del 115, dei passanti che si trovavano nel centralissimo corso e che hanno notato il fumo nero uscire dall’edificio in questione. Le fiamme si sono sviluppate, con ogni probabilità, per una anomalia elettrica di un ventilatore, posto all’interno di una cella, utilizzata dai religiosi come dormitorio.

Le squadre dei vigili del fuoco, coordinate dal funzionario di guardia, sono arrivati con tre automezzi, tra i quali anche l’autoscala, e nove operatori. Hanno subito spento le fiamme, limitando i danni al solo piccolo alloggio e ai danni da fumo sul piano interessato. Nessun danno alla chiesa. Le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco sono terminate alle 13.