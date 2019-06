Vicenza, chiusura e multa per night club abusivo

Vicenza – Night club chiuso e gestore abusivo sanzionato con oltre seimila euro di multa, a Vicenza. Tramite un collaboratore, il titolare aveva tentato di riaprire il locale con un nome diverso ma con le stesse caratteristiche, nonostante mancassero alcuni requisiti di legge. Si è conclusa così un’operazione congiunta di polizia di Stato Guardia di Finanza e Comune di Vicenza, scattata in città nei mesi scorsi.

Secondo quanto dichiarato in Comune, iI locale, denominato “Luxor – Arcobaleno 2”, in strada Padana verso Verona 299, risultava essere la sede di un’associazione/circolo privato, affiliata alla Fenalc (Federazione Nazionale Liberi Circoli) e aperta nel 2011, con finalità sportive, culturali, ricreative, ludiche, di promozione dei rapporti sociali e degli interscambi personali, di cui presidente risultava essere R.A., cittadino italiano residente a Malo di 60 anni.

A conclusione di una dettagliata e approfondita attività di indagine, la Guardia di Finanza ha, invece, scoperto che si trattava di una vera e propria impresa commerciale, gestita da M.S., cittadino italiano di Altavilla Vicentina, residente a Panama e iscritto all’Aire, di 64 anni.

Il locale, frequentato soprattutto da cittadini stranieri, pubblicizzava la propria attività anche sul web, ed era aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 22.30 alle 4 del giorno successivo.

I presunti soci, sentiti dalle forze dell’ordine intervenute, hanno dichiarato di essere semplici clienti, di non conoscere il “consiglio direttivo”, né lo statuto dell’associazione, di non aver mai saputo della convocazione di assemblee sociali. Si limitavano a pagare un biglietto di ingresso al locale, oltre al costo della tessera annuale, a cui aggiungevano via via le consumazioni (proprie e offerte alle ragazze in abiti succinti, con cui i clienti si intrattenevano), saldando poi, a parte e a tempo, anche il costo dell’accesso a ”privé”.

Le operazioni ispettive condotte dalla Guardia di Finanza hanno permesso di riqualificare l’attività esercitata sotto forma di “associazione” in “attività commerciale vera e propria” con conseguente recupero a tassazione di elementi positivi di reddito (ricavi non dichiarati) per oltre 244 mila euro nel triennio 2016/2018 ed I.V.A. evasa per oltre 52 mila euro nel medesimo arco temporale. Il titolare dell’attività commerciale, M.S., ha ricevuto dal Comune la sanzione di 5 mila euro per somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione e una sanzione tra 258 e 1549 euro per attività di intrattenimento e svago.

Il 12 marzo scorso gli uffici comunali del Suap hanno notificato ai gestori l’ordinanza di cessazione immediata delle attività svolte senza licenza. Le successive verifiche, eseguite dalla sezione Volanti della Questura di Vicenza, hanno però accertato che M.S. aveva ignorato il provvedimento comunale, proseguendo nelle sue attività illegittime, fatto che gli ha provocato anche una segnalazione alla Procura.

Immediatamente prima che il Comune emettesse l’ordinanza di apposizione dei sigilli ai locali, il presidente dell’associazione-circolo privato “Luxor – Arcobaleno 2” ha comunicato lo scioglimento dell’associazione e l’inesistenza di denaro nella cassa della stessa.

Lo scorso 3 giugno, infine, uno dei collaboratori di M.S. (R.C., residente a Vicenza, di 57 anni), ha presentato agli uffici del Comune una segnalazione certificata di inizio attività, dalla quale è risultato il cambio di nome in “Blue light”, ma il mantenimento delle caratteristiche della precedente gestione, compresa la presenze dei privé a disposizione dei clienti. Esaminata la documentazione allegata, il Comune ha contestato la carenza dei requisiti di legge, ordinando nuovamente la cessazione immediata dell’attività di somministrazione.

“La fattiva collaborazione e il perfetto coordinamento tra le forze dell’ordine e gli uffici del Comune hanno permesso di scoprire un altro locale aperto senza i requisiti di legge e senza il rispetto delle norme anche a tutela dell’incolumità dei clienti che lo frequentano” ha dichiarato Silvio Giovine, assessore alle attività produttive del Comune.

“Si è trattato di un’operazione proficua – ha concluso Giovine -, in cui ciascuno, nell’ambito delle proprie competenze, ha lavorato in sinergia, contribuendo a ridurre l’illegalità vigente nel ramo delle attività di intrattenimento e svago. Questi costanti controlli sono svolti anche a beneficio dei tanti imprenditori perbene, che hanno effettuato importanti investimenti nei loro locali e lavorano onestamente, finendo ingiustamente danneggiati dalla concorrenza sleale di coloro che esercitano attività a scopo di lucro, avvalendosi, senza averne diritto, dei molti benefici che la legge riconosce al Terzo Settore”.