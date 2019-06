Viacqua: “Attenti ai falsi tecnici”

Vicenza – Nuovo appello ai cittadini affinché facciano attezione alle truffe. Viene dal gestore di servizi idrici Viacqua, che ha ricevuto segnalazioni secondo le quali ci sono in giro persone che si presentano nelle case spacciandosi per tecnici o affiliati dell’azienda.

Alcune famiglie in diversi centri del vicentino siano state infatti contattate per la fornitura di depuratori domestici da un’azienda che ha detto di essere affiliata a Viacqua. Invece, oltre a ribadire che non c’è in atto nessun servizio di questo genere da parte del gestore, Viacqua sconsiglia l’adozione di simili strumenti garantendo la qualità e la potabilità dell’acqua in tutti i comuni serviti, senza necessità di ulteriori trattamenti.

“Altra segnalazione – scrive ancora Viacqua in una nota diffusa oggi – è arrivata da Vicenza, zona viale della Pace, dove falsi tecnici di Viacqua sono entrati in un condominio per la lettura dei contatori commettendo un furto. Confermiamo che non si trattava di letturisti incaricati dall’azienda e ricordiamo inoltre che il personale che svolge sopralluoghi o effettua le letture è sempre dotato di apposito cartellino di riconoscimento e non richiede in alcun caso pagamenti diretti delle prestazioni o eventuali spostamenti in casa di oggetti preziosi”.

Da segnalare infine che dallo sportello web di Viacqua è possibile attivare un servizio di preavviso riguardo al passaggio per la lettura dei contatori, nel caso questi siano interni alla proprietà privata e posizionati in zone non accessibili. la raccomandazione resta quella di non far entrare in casa nessuno nei casi sospetti, e contattare eventualmente l’azienda, al numero 800154242, o avvisare le forze dell’ordine.