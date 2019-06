Uccisa nella rapina a Noventa, trovati i killer

Noventa Vicentina – Sono stati individuati i due uomini ritenuti responsabili dell’omicidio di Mihaela Stoicescu, la donna di 50 anni che morì, il 13 marzo scorso, a Noventa Vicentina, nel corso di una rapina. La donna, veronese di Minerbe, in quel tragico giorno, in via Palladio, si trovata seduta in auto ed aspettava la nipote, che sta effettuando un prelievo in uno sportello bancomat, quando uno dei banditi salì sulla vettura e cercò per prima cosa di gettar fuori dall’abitacolo la donna.

Lei però reagì, si oppose, e il bandito avvio i motore è partì, con la donna che era in parte fuori dall’abitacolo, aggrappata alla portiera. La vettura, una Mercedes, urtò degli ostacoli, finchè la donna poi cadde in strada e morì.

Ora i due responsabili sarebbero stati individuati, a Napoli. I carabinieri hanno infatti notificato un provvedimento restrittivo nei loro confronti, e sono Maurizio Buoniconti, di 45 anni, ed Enrico Pace, di 29 anni, entrambi napoletani. Le manette sono scattate però solo ai polsi del primo, il secondo infatti è riuscito a fuggire ed è ora ricercato in tutta Italia.