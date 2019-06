Si schianta contro una ruspa. Muore motociclista

Asiago – Ennesima tragedia, quest’oggi, sulle nostre strade, ed ancora una volta a perdere la vita è un motociclista, vittima di un incidente sull’Altopiano di Asiago. E’ successo oggi pomeriggio verso le 16, in contrada Pennar, ad Asiago, e l’identità della vittima non è stata ancora resa nota.

Sulla base di una prima ricostruzione, il centauro viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata quando è andato a schiantarsi contro una ruspa che stava manovrando nei pressi di un cantiere.

Subito arrivati i soccorsi, per il motociclista non c’era purtroppo ormai più nulla da fare e i sanitari del Sum 118, dopo vari tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che certificarne il decesso.