Si ribalta in un fossato. Muore una donna

Sossano – Ancora una tragedia sulle strade del vicentino. E’ successo questa mattina presto, intorno alle 7.30, a Sossano, in via Colloredo. dove ha perso la vita in un incidente stradale una donna del posto, di 75 anni. Si è trattato di una uscita di strada della vettura, avvenuta autonomamente, senza che vi sia stato coinvolto alcun altro veicolo.

Non è chiaro neanche il perché la donna abbia perso il controllo della vettura, che poi si è rovesciata in un fossato. L’anziana signora non ha avuto scampo, sebbene sia stata subito soccorsa. Dai vigili del fuoco innanzitutto, arrivati da Lonigo, che l’hanno estratta dall’auto ribaltata e l’hanno poi affidata alle cure del personale sanitario del Suem 188.

La signora è stata stabilizzata e subito trasferita in ospedale in elicottero, ma ogni tentativo di salvarle la vita è stato inutile. Sono intervenuti sul posto anche i carabinieri, per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.