Si completa la pista ciclabile del Parco Astichello

Vicenza – Hanno preso il via, a Vicenza, i lavori di completamento del percorso naturalistico ciclabile del Parco Astichello, verso via Bedeschi. Questa mattina l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero ha eseguito un sopralluogo al cantiere che, per una spesa totale di 24 mila euro, finanziata con mutuo, prevede la posa della finitura antisdrucciolo, come già presente nel tratto verso viale Cricoli.

“Era importante completare la pista con la corretta pavimentazione – ha messo in evidenza l’assessore – in modo da consentire la completa fruibilità del pecorso ciclopedonale che si snoda nel parco per circa 400 metri, da via Bedeschi fino a viale Cricoli, garantendo la doverosa accessibilità anche alle persone diversamente abili”.

I lavori, che saranno completati entro giugno, consistono nel posizionamento di un tessuto separante, nella ricostituzione dello strato di sottofondo e nella posa della finitura antisdrucciolo in materiale drenante ecologico per l’ultimo tratto di circa 180 metri che è ancora in terra battuta.

All’imbocco della pista su via Bedeschi e su via Pforzheim sarà infine installata la segnaletica orizzontale e verticale.Con quest’intervento si completano i lavori del secondo stralcio del Parco Astichello che si estende per circa 70 mila metri quadrati di cui – com’è noto – soltanto un settimo, pari a 10 mila metri quadrati tra via Pforzheim e il fiume, è stato interdetto e sarà a breve recintato per ragioni sanitarie, perché si è sviluppato su una vecchia discarica di rifiuti urbani.

Nel parco, peraltro, dovrebbero trovare presto dimora oltre un migliaio di nuove piantine forestali, grazie alla sponsorizzazione di un’importante azienda.