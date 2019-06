Scooter contro auto, non ce l’ha fatta il 15enne

Colceresa – Cordoglio e incredulità a Colceresa, ma più in generale nel vicentino, per la notizia della morte di un ragazzo di 15 anni, coinvolto in un incidente stradale, uno scontro con un’auto, mentre tornava a casa sul suo scooter.

L’incidente è avvenuto martedì, quando il ragazzo, Nicolò Celi, stava tornando a casa da scuola, l’istituto Scotton di Bassano, in sella al suo scooter Aprilia, e si è scontrato con un’auto, una Subaru Impreza, guidata da un uomo di Marostica.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito estremamente gravi, tanto che è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove ha lottato tra la vita e la morte per due giorni, in coma, nel reparto di rianimazione.

Ieri sera purtroppo la situazione è divenuta irreversibile e i medici hanno dovuto dichiararne la morte cerebrale. Naturalmente, ora parte l’inchiesta per far luce su questa morte, così assurda ed ingiusta.