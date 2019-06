Schio, tre ragazzi denunciati per furto

Schio – Tre persone, un uomo e due donne, sono stati denunciati per furto in abitazione dai carabinieri di Schio. In realtà si tratta di tre giovani, tre nomadi più precisamente, tutti con precedenti, ed a loro carico sono stati raccolti gravi e concordanti indizi.

Sono H.C., nato a Thiene, di 20 anni, la 21enne P.D., nata a Trento, ed un’altra ragazza di 18 anni, S.V., nata in Russia. I carabinieri li ritengono responsabili del furto di un libretto postale, avvenuto il 5 giugno scorso, a Schio, in un’abitazione di Via Lungo Gogna.

I tre ragazzi sono stati rintracciati grazie alla descrizione fornita da un vicino della vittima, che li aveva visti mentre si allontanavano da quell’abitazione subito dopo il furto. La conoscenza da parte dei militari dei locali pregiudicati della zona ha permesso loro di mostrare al testimone le foto dei tre, che sono stati subito riconosciuti.