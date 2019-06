Schianto sull’autostrada A4. Quattro feriti

Grisignano – Incidente stradale che poteva avere conseguenze molto serie e con vari veicoli coinvolti, questa mattina, nel vicentino. E’ successo poco dopo le 8, lungo l’autostrada A4, tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano. Vi sono state coinvolti due auto e due furgoni. Ben quattro i feriti.

Sul posto per i soccorsi, oltre ai sanitari del Suem 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, accorsi da Padova, che hanno messo in sicurezza i mezzi. Presenti anche la polizia stradale, per i rilievi del caso, e il personale ausiliario dell’autostrada.