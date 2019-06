Sbrollini: “Per la disabilità va sempre peggio”

Roma – “Invece di procedere sulla strada della parità dei diritti, per le disabilità facciamo enormi passi indietro. L’attenzione del governo nei confronti dei cittadini con disabilità è pari a zero. I servizi sono sporadici, legati alla buona volontà, erogati come fossero concessioni. Dobbiamo riflettere profondamente su dove vogliamo andare”.

Sono parole di Daniela Sbrollini, senatrice vicentina del Partito Democratico, che sul tema della disabilità, problema che riguarda tante famiglie e per il quale, purtroppo, si fa molto poco, ha presentato una interrogazione parlamentare per sollecitare il ministro Fontana ad ascoltare il grido di rabbia che si leva dalle associazioni.

“Ritengo che il governo – sottolinea la parlamentare dem – debba finalmente dare indicazioni e risorse precise alle Regioni, perché il fai date si è dimostrato inefficace. Lo Stato dimostri di esserci. Ogni cittadino deve avere pari opportunità di cure e di studio. E deve essere messo nelle condizioni di trovare un lavoro. Invece anno dopo anno le difficoltà per i disabili aumentano e le disponibilità messe dalle a disposizione variano notevolmente da regione a regione. Purtroppo anche le regioni più attente sono ben lontane da dare un sostegno adeguato ai portatori di handycap”.

“Non si può attendere una visita per anni – continua la senatrice -, una famiglia non può sostenere percorsi burocratici snervanti. Il ministro deve spiegare se queste famiglie devono vivere una penitenza quotidiana. Le persone con difficoltà intellettive o relazionali possono e devono trovare nei servizi sociali e scolastici adeguate compensazioni che permettano a loro la vita più normale e alle loro famiglie un sollievo nella gestione delle quotidianità”.