Rubano acciaio in azienda. Due uomini denunciati

Schio – Due uomini sono stati denunciati per un furto di piastre di acciaio, avvenuto nello stabilimento di una ditta di lavorazione metalli, di Schio. A pizzicarli in flagranza di reato sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, dopo un servizio appostamento scaturito da una denuncia sporta dal legale rappresentante dell’azienda.

I due denunciati sono un 39enne scledense, F.I., operaio dipendente della succitata ditta, e suo padre, F.N. anche lui Schio pensionato di 64 anni. Come dicevamo, sono stati colti in flagranza dai militari, durante la notte, mentre asportavano dagli stabilimenti piastre in acciaio e ritagli di tubazioni per un valore complessivo di euro circa mille euro.

I sospetti sul dipendente erano nati dai numerosi debiti che aveva contratto per problemi di natura familiare e privata e per gli strani comportamenti tenuti nell’ultimo periodo, di cui si erano accorti sia il titolare dell’azienda che altri lavoratori, in occasione di altri furti avvenuti sempre nell’arco di tempo notturno.